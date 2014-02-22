أمن الإسكندرية يضبط 2 من تنظيم الإخوان أحرقا سيارة شرطة‎

تمكنت مديرية امن الاسكندرية من ضبط أثنين من اعضاء جماعة الإخوان

> قاموا بحرق سيارة شرطة تابعة للإدارة العامة للمرور بمنطقة السيوف شرق الاسكندرية .

وكانت المتابعة الامنية قد رصدت نشوب حريق بسيارة شرطة أمام عمارات الشهر العقاري منطقة السيوف انتقل الى موقع الحريق ضباط قسم وقوات من إدارة الحماية المدنيه وتم السيطرة على النيران وإطفائها بالفحص تبين نشوب حريق بالسياره شرطة ” دوبل كبينه – التابعه للادارة العامة للمرور وذلك أثناء وقوفها بالمنطقة .

واصيب قائد السيارة مندوب شرطة كرم عبد الحميد بحروق بالوجه واليدين والفخذين وإحتراق جانبي السيارة وجزء من الكابينة و تمكنت قوات قسم شرطة اول المنتزه بمعاونه الاهالي من ضبط مرتكبى الواقعة كل من المدعو عبد الرحمن عصام الدين عبد المنعم عوض الله سن 20 طالب مقيم دائرة القسم و المدعو عمرو عبد المحسن حسن عبد النبي سن 24 حاصل على بكالوريوس تجارة مقيم دائرة القسم .

و تم نقل مندوب الشرطة المصاب لمستشفي الشرطة للعلاج و تم أتخاذ الاجراءات القانونية و جاري العرض علي النيابة .