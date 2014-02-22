عمومية صيادلة القاهرة تحيل 4 من ملاك سلاسل الصيدليات للتحقيق

بدأت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة الفرعية لصيادلة القاهرة بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية، بدار الحكمة لمناقشة ميزانية النقابة لعام 2012، واللائحة المالية والإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع كادر الصيادلة الحكوميين والأدوية منتهية الصلاحية وخصومات الصيدليات.

واستعرض الدكتور أمجد أمين عام نقابة صيادلة القاهرة، تقرير الأمين العام حول نشاط النقابة خلال العام الماضى.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية اليوم إلى المشاكل والآثار السلبية المترتبة على انتشار سلاسل الصيدليات، مشيراً إلى أنه تم إحالة أصحاب وملاك 4 سلاسل إلى التحقيق.