حصرياً: دعوى قضائية تتهم دينا بترويج الفاحشة

يبدو أن النحس يطارد الراقصة دينا هذه الأيام، فبعد مشكلتها الأخيرة مع خادمها الذي سجنته بعد أن سرق من منزلها مجوهرات قدرت بمئة ألف جنيه، فوجئت دينا بالمحامي المصري عبد الحميد شعلان يقيم دعوى قضائية عليها وعلى القائمين على قناة "القاهرة والناس"، للمطالبة بمنع عرض برنامج اكتشاف راقصات شرقيات جديدات في العالم العربي، ستكون فيه دينا من أعضاء لجنة التحكيم.

وقال شعلان لـ"سيدتي نت" في أول تصريح صحفي له، إنه فوجىء منذ أيام أثناء مشاهدته لشاشة "القاهرة والناس"، بالراقصة دينا تقدم برومو لبرنامج تقول إنه لاكتشاف راقصات شرقيات، وتم وضع أرقام هواتف على الشاشة لمن تريد الاشتراك في هذه المسابقة التي وصفها شعلان "بالدنيئة" التي تعمل على انتشار الفاحشة وهدم القيم والأخلاقيات.

وأضاف شعلان قائلاً "مصر ليست بحاجة إلى تخريج جيل منحل من الراقصات، وكفى انحلالاً وغضب من الله".

وتساءل شعلان "ما الفائدة من ظهور فتاة ترتدي بدلة رقص وتخرج على لجنة التحكيم لترقص وتثير الغرائز؟ ما الفائدة التي تعم على مصر جراء اختيار راقصة جديدة؟".

وأنهى شعلان حديثه قائلاً "لا بد وأن نقف وبكل حزم وقوه تجاه هذه الفاحشة التي تطلقها المحطة".

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