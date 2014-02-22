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"رولينغ ستونز" تشعل ليل الإمارات في أول زيارة لها

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"رولينغ ستونز" تشعل ليل الإمارات في أول زيارة لها "رولينغ ستونز" تشعل ليل الإمارات في أول زيارة لها

أحيت فرقة الروك الموسيقية "The Rolling Stones" أولى حفلاتها في الشرق الأوسط مساء الجمعة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور ما يقرب من 30 ألفاً من عشاق موسيقى الروك في البلاد.

وقد أبهر Mick Jagger الحضور، حين بدأ السهرة بقوله بالعربية "مرحبا"، ثمّ أشعل خشبة المسرح بمجموعة من أشهر أغانيه، برغم ملامح التقدّم في العمر التي ظهرت عليه.

كما أدخل الفريق البهجة إلى قلوب عشاقه الذين قدموا من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور العرض الوحيد الذي يقام في الشرق الأوسط، بالرغم من أنّ جميع أعضاء الفريق قد شارفت أعمارهم على السبعين أو تخطتها بقليل.

وتأتي حفلة أبو ظبي في بداية جولة عالمية للفريق، تحمل عنوان 14 ON FIRE، وتشمل اليابان وماكاو وأستراليا ونيوزيلندا.

يُذكر أن فرقة "The Rolling Stones" كانت قد وصلت إمارة أبو ظبي نهار الإثنين، وقامت بعدة رحلات سياحية هناك.

 

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