مصرع فتاه صدمها قطار بالمنيا

لقيت فتاه مصرعها بعد أن صدمها قطار بمركز مغاغه شمال المنيا أثناء عبورها من منطقه غير مخصصه للماره.

تلقت أجهزة الأمن بالمنيا بلاغاً من سائق القطار رقم 741 بأنه فوجئ بمرور فتاه من منطقه غير مخصصه للعبور قبل دخوله محطة مركز مغاغه وصدمها القطار .

وبالانتقال والفحص تم العثور على فتاة علي قيد الحياه ومصابه , ملقاه بجوار شريط السكة الحديدية , وتبين أنها تدعى منى أحمد عبد الحميد 35 سنة وتقيم بمغاغة .

وبالكشف الطبى علي الفتاه تبين إصابتها ببتر بالقدم اليسرى وجرح قطعى بفروة الرأس وتوفيت متأثرة بإصابتها, وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3/ 61 أحوال نقطة شرطة محطة مغاغه