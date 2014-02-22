أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل 6 عراقيين وإصابة 23 في تكريت شمال بغداد

Google+ Print

أعلنت مصادر أمنية عراقية عن مقتل 6 وجرح 23 في هجمات متفرقة في مدينة تكريت (170 كم شمال بغداد).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، السبت، إن مسلحين هاجموا مركز شرطة الصينية وسيطروا عليه وجرى تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة ما أسفر عن مقتل 5 وجرح 6 آخرين من عناصر الشرطة، تبعه سقوط قذائف هاون على قاعدة الصينية الجوية.

من جهة أخرى قتل ضابط مقرب من الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وجرح ضابط آخر في انفجار سيارتين مفخختين بالتتابع في حي سكني وسط تكريت .

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية أعلنت تطبيق إجراءات حظر التجوال في مدينة تكريت حتى إشعار آخر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية