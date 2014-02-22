مقتل 6 عراقيين وإصابة 23 في تكريت شمال بغداد

أعلنت مصادر أمنية عراقية عن مقتل 6 وجرح 23 في هجمات متفرقة في مدينة تكريت (170 كم شمال بغداد).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، السبت، إن مسلحين هاجموا مركز شرطة الصينية وسيطروا عليه وجرى تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة ما أسفر عن مقتل 5 وجرح 6 آخرين من عناصر الشرطة، تبعه سقوط قذائف هاون على قاعدة الصينية الجوية.

من جهة أخرى قتل ضابط مقرب من الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وجرح ضابط آخر في انفجار سيارتين مفخختين بالتتابع في حي سكني وسط تكريت .

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية أعلنت تطبيق إجراءات حظر التجوال في مدينة تكريت حتى إشعار آخر .