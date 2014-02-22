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Versace تضع بصمتها في أسبوع الموضة في ميلان

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Versace تضع بصمتها في أسبوع الموضة في ميلان Versace تضع بصمتها في أسبوع الموضة في ميلان

عرفت المصممة Donatella Versace بتصاميمها الضيقة التي تظهر أنوثة السيدة التي ترتديها وجمال جسمها ، ولكنها في عرضها لمجموعة خريف وشتاء 2014 في أسبوع الموضة في ميلان إستخدمت قصات مختلفة بشكل مائل مستخدمة أقمشة فاتنة مثل الحرير والساتان وقد نجحت كعادتها بتقديم ما يناسب السيدات ويظهر جمالهن.

ركزت Donatella Versace في عرض الأزياء الراقية على فساتين السهرات وربما هذا ما جعلها توجه انتبهاها الأساسي إلى الأزياء اليومية فقدمت لنا مجموعة أنيقة من الفساتين القصيرة والبدلات الرسمية المميزة التي أضافت إليها المصممة لمسات من ستايل الأزياء العسكرية مثل الجاكيتات مزدوجة الصدر بأزرار ذهبية و تفاصيل ملفتة على الأكتاف . كما طغت اللونين الأحمر والأزرق التي يمكن أن نقول بأنها جديدة على أزياء Versace.
احتوت هذه المجموعة على 4 فساتين للسهرات إحتوت بطبيعة الحال على القصات المائلة و التفاصيل التي تميز تصاميم Versace عن غيرها . ولا يجب أن نغفل عن ذكر الإكسسوارات الفريدة التي شاهدناها في هذا العرض فقد لفتتنا القلادات الذهبية العملاقة التي زينت عدد من الفساتين إلى جانب أحذية البوت المميزة للشتاء المقبل .
خرجت Donatella Versace عن أسلوبها المعتاد في هذه المجموعة وقدمت لنا أزياء رائعة لخريف وشتاء 2014 ، فما هو رأيك بما قدمت هذا الموسم ؟

 

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سيدتي