نجمات "هلا فبراير" بإطلالات فخمة

إنتهت مساء أمس فعاليات مهرجان "هلا فبراير 2014" والذي يقام بشكل سنوي في مدينة الكويت ويستضيف ألمع الأسماء في عالم الغناء العربي. وقد شهد المهرجان حفلات متنوعة، أحيتها نجمات الصف الأول، من نجوى كرم الى نوال الكويتية وإليسا وأحلام وديانا حداد وصولاً الى النجمتين بلقيس وشذى حسون. وكانت الإطلالات مبهرة، حيث شاءت النجمات أن يسجلن حضوراً لافتاً من خلال فساتينهن الطويلة والبراقة.

بداية مع الليلة الأولى التي أحيتها النجمة إليسا، والتي ارتدت فستاناً منسدلاً ناعماً باللون البيج من Alexander McQueen، خالٍ من أي إضافات برّاقة أو نقوش. وعلى الرغم من بساطة تصميمه، بدت إليسا بمنتهى الثقة بالنفس، بزيّ ملائم لذوقها المعتاد.

الليلة الثانية كانت نجمتها الفنانة الكويتية نوال، التي أطلت بفستان أحمر مخرّم، مع تطريزات برّاقة زيّنت منطقة الخصر. الفستان كان مناسباً لسن نوال وذوقها الرصين.

في الليلة الثالثة، أبهرت الفنانة نجوى كرم الحاضرين بذوقها المميّز، حيث اختارت فستاناً بقماش لمّاع وبألوان متموّجة بين الأخضر والأزرق، زاد من حضورها تألقاً. وشاركتها إحياء هذه الليلة، النجمة شذى حسون، التي ارتدت فستاناً ذهبياً براقاً، كانت لافتاً جداً.

الحفلة الرابعة من المهرجان، زيّنتها النجمة الإماراتية بلقيس، بإطلالة هادئة، تشبه شخصيتها. فارتدت فستاناً بقصة ملكية وبلون أزرق بترولي، زيّنته بعض التطريزات الناعمة.

الفنانة ديانا حداد كانت نجمة الليلة الخامس من مهرجان هلا فبراير. فأضاءت المسرح بفستان أبيض برّاق، زيّنته بعض التطريزات الملوّنة على شكل سنابل.

الختام كان مع الفنانة أحلام، وإطلالة ملكية بامتياز. حيث اختارت فستاناً باللون العاجي مرصّعاً بالأحجار من تصميم باسيل صودا، وتزيّنت بمجوهرات ماسيّة من كارتييه، فكانت إطلالتها أنيقة ومترفة.

إليك صور الفنانات في مهرجان هلا فبراير لهذا العام. شاهديها وأخبرينا من كانت الأكثر أناقة برأيك.

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