أزياء للأطفال من الأخوات Kardashian

الرياض - خلود أحمد

بعد أن صممن أزياء للسيدات مع عدد من الإكسسوارات بالإضافة إلى إطلاق مجموعة منتجات تجميلية ، قررت الأخوات Kardashian إطلاق مجموعة من الأزياء المخصصة للأطفال .

تحتوي هذه المجموعة على تصاميم عصرية للأطفال حتى عمر السنتين ومن المقرر أن يتم إطلاقها في 15 مارس في محلات Babies "R" Us . وقد صرحت Kim بقولها “لقد بدأنا بهذه الفكرة عندما كانت شقيقتي Kourtney حامل بإبنتها الصغرى فقد كانت هي الإلهام الأساسي لهذه المجموعة ولكن بمجرد أن أصبحت حاملاً بدأت بإضافة أفكاري الخاصة “ وأضافت “استوعبت مدي آهمية الخامات ونعومتها في ملابس الأطفال وهذا أمر لا يمكنك استيعابه إلى أن تنجبي” .

شاهدي بعض الصور من المجموعة المخصصة للأطفال من الأخوات Kardashian