ارتفاع واردات الصين و الهند من النفط الإيراني

أظهرت بيانات الجمارك الايرانية إرتفاع واردات الصين والهند من النفط الإيراني بعد التعليق الجزئي الأخير للعقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وأوردت وكالة أيرنا ، أن الصين استوردت 536ر564 برميل يوميا من الخام الإيراني في شهر يناير الماضي ,مسجلة بذلك زيادة نسبتها 2ر11 بالمائة عن ديسمبر من العام الماضي وزيادة بنسبة 82 بالمائة عن يناير 2013.

وزادت واردات الهند من النفط الإيراني في يناير الماضي إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه في الشهر السابق وأظهرت البيانات ارتفاع مشتريات الهند من النفط الإيراني في يناير إلى 412 ألف برميل يوميا مقابل نحو 189 الف برميل يوميا في ديسمبر، وبزيادة 44 في المائة عن مستوى الواردات عن نفس الشهر من العام الماضي.

و ذكرت ايرنا ، أن عمالقة النفط في العالم ، بما في ذلك شركة “رويال داتش شل” و شركة البترول البريطانية “بريتيش بتروليم” ،وشركة “بتروناس” الماليزية ، وشركة “ريبسول” الاسبانية ، وثاني أكبر منتج للنفط في روسيا “لوك أويل” و شركة “توتال الفرنسية” و “ايني الايطالية” ابدوا اهتمامهم بالعودة إلى إيران عقب تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية في ضوء تنفيذ الاتفاق النووي بين ايران والقوى العالمية الست – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين و ألمانيا.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أوقف في يناير الماضي جزءا من العقوبات التي فرضت على ايران بعد الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

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