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كنترول إعدادية القليوبية يعلن عن بدء قبول التظلمات غداً

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كنترول إعدادية القليوبية يعلن عن بدء قبول التظلمات غداً كنترول إعدادية القليوبية يعلن عن بدء قبول التظلمات غداً

كنترول الإعدادية

أعلن مجدى عبد العال ، رئيس كنترول الإعدادية بالقليوبية، عن انتهاء موعد قبول تظلمات الطلاب فى نتيجة الشهادة الإعدادية غدا الأحد.

أضافق في الوقت ذاته ، إلي أنه تم تخصيص غدا الأحد للطلاب المتخلفين عن تقديم تظلمهم فى مواعيد الإدارة التابعة لهم .

وأضاف ، أن الكنترول قد استقبل 700 تظلم على مستوى جميع الإدارات ، موضحا أن الكنترول استقبل يوم الخميس تظلمات إدارة شرق شبرا الخيمة وهى الإدارة الاخيره فى جدول قبول التظلمات ، موضحا انة تم اطلاع أولياء الأمور والطلبة على ورقة الإجابة ، وأكد أنة سيتم إعلان النتيجة بعد 20 يوم من التظلم من خلال الإدارات والمدارس.

مضيفا رئيس الكنترول علي أنه جارى مراجعة تظلمات ماده الدراسات واللغة العربية والعلوم والإنجليزية من خلال موجهى عموم المواد ، مؤكدا على أن يتم عملية المراجعة ، حسب ملاحظات الطالب موضحا بان كل طالب يأخذ حقه متمنيا للجميع النجاح والتفوق.

وقدم رئيس الكنترول الشكر لجميع العاملين ، وخص الشكر لأدمن صفحة كنترول الإعدادية على تواجده المستمر ، والرد على كافة الاستفسارات أولياء الأمور والطلاب.

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