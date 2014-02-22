“مصر القوية” يدين الصمت العالمي على إبادة مسلمي أفريقيا الوسطى

أدان حزب مصر القوية الصمت العالمي على الإبادة الجماعية التى تجرى على مسلمي أفريقيا الوسطى.

وقال الحزب فى بيان له :” في أبريل 1994، شن المتطرفون في قبيلة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من قبيلة التوتسي.. ظل العالم صامتا متفرجا لمدة 100 يوم، قُتل خلالها ما يربو على 800 ألف شخص وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، بعد عشرين سنة، ها هو التاريخ يعيد نفسه في دولة “أفريقيا الوسطى”، ويظل العالم متفرجاً صامتا، وتبقى القوات الفرنسية والإفريقية شاهد زور على مذابح وإبادة جماعية بحق مسلمي هذا البلد من مجموعات من المجرمين.

واضاف الحزب فى بيانه : “عشرات الآلاف من القتلى والحرقى والمغتصبات، والعالم لا يتحرك إلا ببيان هنا أو بيان هناك، ليس الأمر مقتصرا على الدول العظمى التي لا تتحرك قواتها وآلياتها إلا للدفاع عن منابع النفط، ولا تتحرك فيها دعاوى المحاكم الجنائية الدولية إلا من خلال قواعد العدالة العمياء التي ترى جرائم انتهاكات دارفور ولا ترى جرائم الحرب في غزة! بل امتد الأمر – للأسف – إلى البلاد العربية والإسلامية التي لم تتحرك منهم واحدة ولو باستدعاء لسفير! إن استمرار هذه المذابح، والاستمرار في مسلسل العدالة العمياء هو الصانع الأكبر للإرهاب في العالم؛ والمهدد الأخطر للسلم العالمي”.

إننا في حزب “مصر القوية” ندين بكل شدة جرائم الإبادة المستمرة في دولة “أفريقيا الوسطى” منذ أسابيع بلا توقف، ونطالب الحكومة المصرية والحكومات العربية والحرة في بلاد العالم المختلفة باتخاذ مواقف جادة وفورية لوقف هذه المذابح، مع عودة كل النازحين إلى أراضيهم مع تحويل كل المشاركين في هذه الجرائم إلى محاكمة دولية عاجلة.