محافظ بنى سويف يقرر إنشاء محطة كهرباء بخارية بتكلفة 15 مليار جنيه

قال المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، إنه تقرر إقامة مشروع محطة كهرباء عملاقة بناحية قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا ، لدعم قدرة الشبكة القومية للكهرباء وإمداد المحافظة باحتياجاتها من الطاقة، خاصة بعد أن تزايدت أعداد المصانع كثيفة الاحتياج للطاقة الكهربائية بثمان مناطق صناعية ، علاوة على التوسع العمراني الناتج عن زيادة عدد السكان .

أكد المحافظ أن المحطة البخارية الجديدة ستقوم بتوليد الكهرباء عن طريق معالجة مياه النيل وتحويلها إلى بخار لإنتاج الكهرباء ، حيث يتكون المشروع من 3 وحدات تنتج كل وحدة 650 ميجا وات ليصبح أجمالي الطاقة الإنتاجية 1950 ميجا وات ويستغرق تنفيذها من 5 إلى 6 سنوات ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 15 مليار جنيه ، والذي يوفر نحو 5000 فرصة عمل أثناء مرحلة التركيبات و 1000 فرصة عمل دائمة بعد التشغيل .

وأضاف البتيتي أنه تمت الموافقة على تخصيص 60 فدانا لصالح وزارة الكهرباء بمقابل الانتفاع المقرر للمشروعات التي تقام على أراضي أملاك الدولة ، ثم صدر قرار رقم 10838 لسنة 2012 بتعديل المساحة لتصبح 78 فدانا لإقامة المحطة ، لافتا إلى جهود حثيثة لمكتب خدمة المستثمرين لسرعة الانتهاء من الموافقات الخاصة بإنشائها للبدء في إنشائها في منتصف العام الحالي .