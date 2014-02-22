أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من سرّب حلقات من مسلسل أحمد عز قبل تصويره؟

Google+ Print
من سرّب حلقات من مسلسل أحمد عز قبل تصويره؟ من سرّب حلقات من مسلسل أحمد عز قبل تصويره؟

فوجىء صنّاع مسلسل "الأكسلانس" بتسريب خمس حلقات من سيناريو المسلسل، الذي يقوم الممثل أحمد عز ببطولته.
التسريب وضع فريق العمل في مأزق حقيقي، خصوصاً أنّ عز لم ينته بعد من تصوير أول حلقتين منه.
وقد يلجأ المؤلف أيمن سلامة لإجراء تعديلات على الحلقات بعد أن تم حرقها بتداولها.
ويبقى السؤال، من يقف وراء تسريب حلقات المسلسل وبأي هدف قام بتسريبها؟

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي