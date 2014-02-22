من سرّب حلقات من مسلسل أحمد عز قبل تصويره؟

فوجىء صنّاع مسلسل "الأكسلانس" بتسريب خمس حلقات من سيناريو المسلسل، الذي يقوم الممثل أحمد عز ببطولته.

التسريب وضع فريق العمل في مأزق حقيقي، خصوصاً أنّ عز لم ينته بعد من تصوير أول حلقتين منه.

وقد يلجأ المؤلف أيمن سلامة لإجراء تعديلات على الحلقات بعد أن تم حرقها بتداولها.

ويبقى السؤال، من يقف وراء تسريب حلقات المسلسل وبأي هدف قام بتسريبها؟