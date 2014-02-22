علاقات بدأت أمام الكاميرا واستمرت في الحياة

دائماً ما ننظر إلى علاقات الحبّ والرومانسية في المسلسلات على أنها أحلام خياليّة نتمنى أن تتحقق ونعيشها. لكن الكثير من نجوم العالم على الشاشة الصغيرة أثبتوا أنّ هذا الحبّ لم يقف عند حدود التصوير والشاشة، بل كانت مشاهدهم التمثيلية بداية قصص حبّ، أكملها أبطال الشاشة الصغيرة في حياتهم اليومية.

وكثيرة هي هذه العلاقات المميزة، التي أنشأها بعضٌ من ثنائيات المشاهير الذين يرتبطون بعلاقات حبّ حقيقية، بدأت شرارتها خلال تأدية أدوارهم في المسلسلات، وانتقلت إلى الواقع؛ فمن الذي نجح في علاقته، ومن الذي فشل؟! تعرفوا معنا:

1- Adam Brody و Rachel Bilson

أفضل وأشهر ثنائي في مسلسل "Seth and Summer"، وننظر إليهما على أنهما ثنائي كامل ورائع. وقد ازداد هذا الشعور عندما أقاما علاقة في الحياة الواقعية، بالرغم من أنهما انفصلا في أحداث المسلسل.

2- Anna Paquin و Stephen Moyer

ثنائي مسلسل "True Blood" (مصاصو الدماء) اللذان عانيا في علاقتهما قليلاً خلال المسلسل، بسبب صعوبة ارتباطهما. لكن ثنائي الحياة الواقعية كان ناجحاً، إذ تزوّج النجمان وأنجبا طفلين.

3- Chad Michael Murray و Sophia Bush

مثّلا دور ثنائي مراهق في مسلسل "One Tree Hill"، وعاشا قصة حبّ حقيقية من وحي المسلسل، توّجت بالزواج. لكن سوء الحظ أصاب الزواج، إذ جاءت نهايته بعد أعوام، تماماً كنهاية المسلسل، بالطلاق.

4- Emily VanCamp و Josh Bowman

برغم الخداع والخيانة التي واجهت ظروف حياتهما في مسلسلهما "Revenge"، إلا أنّ حياتهما الطبيعية كانت رائعة ومميزة وبعيدة كثيراً عن الدراما.

5- Ginnifer Goodwin و Josh Dallas

من أجمل القصص التي انتقلت من وراء الكاميرا إلى العالم الحقيقي؛ فبياض الثلج Ginnifer Goodwin التي وجدت أميرها Josh Dallas على شاشة التلفاز، أكملت حياتها معه، وهي تحمل طفله في أحشائها الآن.

6- Jennifer Morrison و Jesse Spencer

ثنائي مسلسل "House M.D" عاشا قصة حبّ جميلة وراء الكاميرا، وما لبثت أن دخلت حياتهما الحقيقية، حتى أعلنا خطوبتهما.

7- Jerry Ferrara و Jamie Lynn Sigler

في مسلسل "Entourage"، وجد Jerry الكثير من الصعوبة في لفت نظر أيّ فتاة، إلى أن تعرّف إلى Jamie. لكن الفتى المتعثر في علاقاته لم يلفت نظرها فقط أمام الكاميرا، بل جمعته بها قصة حبّ مميّزة في الحياة الواقعية.

8- Kat Dennings و Nick Zano

ثنائي مسلسل "2 Broke Girls" عاشا علاقة حبّ صعبة ومعقدة في المسلسل، إلا أنهما في الواقع تخطيا تلك المشاكل وعاشا قصة حبّ قويّة ومميّزة.

9- Keri Russell و Scott Speedman

كانت Keri Russell في دور "Felicity" محتارة في أمر من تختار، بينNoel وBen، إلا أنها في الحقيقة وبعيداً عن شاشة التلفاز اختارت Ben، أي Scott Speedman، وعاشا قصة حبّ مميّزة.

10- Leighton Meester و Sebastian Stan

شاركا في مسلسل "Gossip Girl". وبالرغم من تعدد علاقاتهما في المسلسل إلا أنّ علاقتهما في الحياة الحقيقية كانت صادقة ومميّزة واستمرت طويلاً حتى بعد انتهاء المسلسل.

11- Lisa Rinna و Harry Hamlin

حياتهما الزوجية في الحقيقة كانت أنجح من حياتهما في مسلسل "Veronica Mars"، حيث لعبا فيه دور الأهل، إلى أن انتهى بهما الأمر إلى الطلاق في المسلسل.

12- Melissa Benoist و Blake Jenner

برغم أنها تخلّت عنه في مسلسل "Glee" واختارت غيره، إلا أنها لم تستطع فعل ذلك وراء الكاميرا، حيث جمعتهما علاقة سريّة، أفصحا عنها الصيف الماضي، حين أعلنا خطوبتهما.

13- Mila Kunis و Ashton Kutcher

بعد أن عشقنا هذا الثنائيّ في مسلسل "That '70s Show"، أصبحت علاقتهما جدية في الحياة وقوية جداً. وفي الوقت الذي لم يشهد المسلسل استقراراً في علاقة هذا الثنائيّ، إذ كانا ينفصلان كثيراً، إلا أن الواقع يقدّم لنا صورة مغايرة للثنائيّ. فلقد تخلى Kutcher ـ في واقع الأمر ـ عن العالم لأجلها.

14- Nina Dobrev و Ian Somerhalder

جسّدا ثنائياً من مصاصي الدماء في مسلسل "The Vampire Diaries"، وكانت علاقتهما متقطعة كثيراً. وقد تأثرت حياتهما بهذه العلاقة، إذ نقلاها إلى الواقع بنفس الوتيرة، فهما كثيراً ما ينفصلان ثم يعودان مجدداً إلى بعضهما البعض.

15- Rose Leslie و Kit Harington

جمعهما الحبّ في الموسم الثالث لمسلسل "Game of Thrones"، إلا أنها أردته قتيلاً بسهم دخل قلبه. ولعلّ هذا السهم أشعل الحبّ في قلبه، أثناء حياتهما الحقيقيّة، إذ جمعتهما علاقة حبّ مميّزة.

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