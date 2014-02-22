العراق تبدأ فى توزيع بطاقات ذكية للناخبين تمهيدا للانتخابات البرلمانية القادمة

أعلن متحدث باسم لجنة الانتخابات العراقية السبت أن السلطات بدأت توزيع بطاقات تعريف ذكية للناخبين، باستثناء إحدى محافظات البلاد البالغ عددها 18محافظة، استعدادا للانتخابات المقررة في أبريل القادم.

وأفاد عزيز الخيكاني السبت بأن التوزيع بدأ في أربع محافظات، بينها العاصمة بغداد. وقبل ثلاثة أسابيع، بدأ الناخبون في 13 محافظة الحصول على بطاقات الانتخابات، والتي تحتوي على شريحة كمبيوتر ذكية.

وأضاف الخيكان أن السلطات ستقرر قريبا كيفية توزيع هذه البطاقات في محافظة الأنبار غربي البلاد التي تشهد أعمال عنف.

ومن المقرر عقد الانتخابات البرلمانية في 30 أبريل المقبل، وهي أول انتخابات تشهدها البلاد منذ انسحاب القوات الأميركية عام 2011.