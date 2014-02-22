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الكولاجين للتخلّص نهائياً من المسامات الواسعة

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الكولاجين للتخلّص نهائياً من المسامات الواسعة الكولاجين للتخلّص نهائياً من المسامات الواسعة

ترهل الجلد مسألة طبيعيَّة، يعاني منه الناس مع التقدّم في السنّ، ويكون أكثر وضوحاً تحت الفكّ والعينين، نتيجة لانخفاض إنتاج الجسم من الإيلاستين والكولاجين. لكن لكل مشكلة حلّاً وعلاجاً، لا بل هناك علاجات عديدة، يُمكن تنفيذها في المنزل لاستعادة نسيج الجلد الطبيعي وللتخلص من الترهل.
فإذا كنت تعانين من المسامات الواسعة بشكل ملحوظ، وجرّبت العديد من الوصفات من دون فائدة، فلا تنسي هذا القناع الذي له خاصيَّة تنقية البشرة وشدِّها.
أولاً: نظفي بشرتك بالصابون المناسب.
ثانياً: ضعي مرطبك المفضّل بكميَّة مكثفة على البشرة، ثم خذي فرشاة أسنان جافة ودلكي بها البشرة بحركات دائريَّة خفيفة جداً لإزالة الجلد الميت، من دون ضغط، حتى لا تتلفي البشرة، ثمّ نظفيها مرَّة أخرى بالصابون.
قناع بياض البيض
من أكثر العلاجات الفعالة لشدِّ ترهّل البشرة استخدام قناع مكوّن من بياض البيض مع زيت الزعتر. فبياض البيض يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، فيما يقوم زيت الزعتر بالعمل كمرطّب للبشرة. هذه التركيبة تعمل على شدِّ الجلد المترهّل بصورة كبيرة.
اخفقي بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون حتى يُصبح رغوة. ثمّ أحضري قشرة البيضة التي هي أهمّ ما في القناع، وأزيلي الغشاء الرقيق الملتصق بها، فهو غنيّ ببروتين الكولاجين المعروف بأثره في شباب البشرة ومرونتها.
ضعي المزيج على بشرتك، ثم خذي الغشاء على شكل شرائح، وضعيها مثل الضماد على النقاط التي ترين أنَّها بحاجة إلى الشدِّ، وعلى الأخرى ذات المسامات الواسعة. ثم أضيفي باقي المزيج فوقها حتى تثبت. اتركي القناع حتى يجفّ، من 15 إلى 30 دقيقة، ثمّ أزيليه بالماء الدافئ وشاهدي النتيجة.. المسامات اختفت مباشرة من أول استخدام.

تابعي هنا:

قناع الجبنة البيضاء لشعرك وبشرتك!

 

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