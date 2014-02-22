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كيف تطبقين مكياج العارضة Irina Shayk؟

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كيف تطبقين مكياج العارضة Irina Shayk؟ كيف تطبقين مكياج العارضة Irina Shayk؟

هي عارضة الأزياء الروسيّة  Irina Shayk، صديقة اللاعب البرازيلي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وهي إحدى جميلات العالم، إذ توّجت بلقب المرأة الأكثر جمالاً وجاذبية في روسيا والعالم لعام 2013 .

من صفات إيرينا الجماليّة أنها تتمتّع بملامح عربيّة واضحة، ابتداءً بشعرها الداكن ووصولاً إلى بشرتها الحنطيّة السمراء الجذّابة.

من هنا، تستطيع كل امرأة عربيّة أن تحصل على مكياج مشابه لها؛ فما رأيك؟

خطوات مكياج إيرينا السهلة:

- وحّدي لون بشرتك بكريم أساس برونزيّ لامع، بعد إخفاء جميع عيوب البشرة، بالتأكيد.

- للنهار: يمكنك وضع الظلال الترابيّة على جفنيك.

- كما يمكنك وضع القليل من الماسكرا.

-للّيل:

كثّفي الظلال الدخانيّة بمختلف ألوانها الداكنة، وضعي منها أسفل جفنيك أيضاً.

- كثّفي الماسكرا، ويمكنك تطبيق الرموش الاصطناعيّة.

- أخيراً، ضعي أحمر شفاه نبيذيّ اللون ساحراً.

كيف أحببت إيرينا أكثر، أبمكياج النهار أم الليل؟

تابعي هنا:

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