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الأرز بالحليب

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الأرز بالحليب الأرز بالحليب

يغسل كوب من الأرز طويل الحبة.
يخلط، في قدر توضع على النار، كلّ من الأرز ولتر من الحليب السائل وكوبين من السكر وكوب من النشاء وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف ملعقة صغيرة من المستكة.
يحرّك هذا الخليط، باستمرار، حتى ينضج الأرز.
يسكب هذا الخليط في أطباق التقديم، والتي تزيّن بالقرفة أو جوز الهند، كما يمكن وضعها في الطبقة الثانية من الفرن، لتلميع أسطحها.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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سيدتي