سلاح الجو الروسي يتسلم أول طائرة من طراز الجيل الخامس «تي-50» للاختبار

أعلنت شركة «سوخوي» لصناعة الطائرات تسليم الطائرة الأولى من طراز «تي-50» إلى القوات الجوية الروسية للاختبار.

وقالت الشركة في بيان لها أوردته شركة نوفوستي الروسية إن «القوات الجوية الروسية استلمت مقاتلة الجيل الخامس تي-50 لإجراء اختبارات الجاهزية للخدمة العسكرية».

ووصلت الطائرة التي ستختبرها القوات الجوية للتأكد من جاهزيتها لدخول الخدمة إلى مطار منشأة اختبار الطائرات بمدينة «أختوبينسك»، وهي إحدى مقاتلات الجيل الخامس الخمس التي تمت صناعتها حتى الآن والتي خضعت ولا تزال للاختبارات في معهد أبحاث الطيران في مدينة «جوكوفسكي» في ريف العاصمة الروسية موسكو.

وكان قائد القوات الجوية الروسية، الجنرال فيكتور بونداريف، قال في ديسمبر الماضي إنه ينتظر أن تبدأ القوات بتسلم أعداد كثيرة من مقاتلات الجيل الخامس قبل عام 2016.

وتتميز طائرة «تي-50» بقدرتها على التخفي عن الرادارات المضادة، وتدمير الأهداف الجوية والأرضية ليلا ونهارا وفي كل الظروف الجوية، وتستطيع أن تهاجم عدة أهداف في آن واحد بصواريخها البالغ عددها 16 صاروخا، وبإمكانها الإقلاع من مدرج لا يتجاوز طوله 300 أو 400 متر.