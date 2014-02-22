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قائد القوات الجوية الروسى يغادر القاهرة

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قائد القوات الجوية الروسى يغادر القاهرة قائد القوات الجوية الروسى يغادر القاهرة

مطار القاهرة

غادر القاهرة اليوم الجنرال فيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسى، والوفد المرافق له بعد زيارة لمصر استغرقت 4 أيام.

وكان المشير عبد الفتاح السيسى، النائب الأول لرئس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد التقي بالوفد العسكرى الروسى وبحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وقام الجنرال بوندايف والوفد المرافق بزيارة مدينة الأقصر.

وجاءت زيارة الوفد العسكرى الروسى بعد أيام من زيارة السيسى والسيد نبيل فهمى وزير الخارجية لروسيا .
> أ ش أ

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