مصرع 4 مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم، عن مقتل أربعة مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن اليوم السبت ،إن قوة تابعة للواء 59 من الجيش العراقي تمكنت صباح اليوم في كمين نصبته من قتل أربعة مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة على الطريق العام في قضاء التاجي شمالي بغداد .

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

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