بدء التحقيق مع “سما المصري” فى بلاغات ازدراء الأديان وإهانة مرسى والإخوان

بدأت نيابة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار صلاح دياب المحامى العام اﻷول لنيابة إستئناف اﻻقاهرة التحقيق مع الراقصة سما المصري وذلك في مجموعة من البلاغات المقدمة ضدها ﻹتهامها بسب وقذف الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وقيادات الجماعة اﻹرهابية، أثناء تواجدهم بالحكم وازدراء الدين الاسلامى من خلال الكليبات التى تقوم بعرصها والتى تحمل إساءة صريحة لنساء المسلمين لسخريتها من النقاب الذين يقوموا بارتدائه.

وكان الراقصة سما المصري اعتذرت الاسبوع الماضي عن الحضور ﻹنشغالها بعدد من الاعمال الفنية مما تعذر عليها الحضور لدار القضاء للتحقيق معها.