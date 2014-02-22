تأجيل مسلسل “الشهرة” لعمرو دياب إلى رمضان 2015

أعلن مؤلف مسلسل “الشهرة” مدحت العدل أن العمل لن يتم عرضه في رمضان 2014 كما روج له البعض.

قال العدل في أولى حلقات برنامجه “أنت حر” على قناة CBC two: “بناء على رغبة مخرج المسلسل أحمد نادر جلال سيتم تأجيل تصوير المسلسل الذي يعود به النجم عمرو دياب للدراما من جديد، وذلك لأن العمل يحتاج إلى استعدادات تستغرق فترة من الوقت لن نتمكن من اللحاق بشهر رمضان القادم”.

وأكد مدحت العدل أنه مستمر في كتابة حلقات المسلسل حتى نهايته، ولكن ما سيتوقف فقط هو استئناف الإعداد للمسلسل، على أن يبدأ عقب شهر رمضان القادم مباشرة، ليكون العمل جاهز لرمضان 2015.

ويشارك في بطولة العمل بجانب عمرو دياب كل من بشرى وإدوارد وأحمد فهمي ومحمد لطفي وأمينة خليل وحسين الإمام.