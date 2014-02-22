أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل مسلسل “الشهرة” لعمرو دياب إلى رمضان 2015

Google+ Print
تأجيل مسلسل “الشهرة” لعمرو دياب إلى رمضان 2015 تأجيل مسلسل “الشهرة” لعمرو دياب إلى رمضان 2015

أعلن مؤلف مسلسل “الشهرة” مدحت العدل أن العمل لن يتم عرضه في رمضان 2014 كما روج له البعض.

قال العدل في أولى حلقات برنامجه “أنت حر” على قناة CBC two: “بناء على رغبة مخرج المسلسل أحمد نادر جلال سيتم تأجيل تصوير المسلسل الذي يعود به النجم عمرو دياب للدراما من جديد، وذلك لأن العمل يحتاج إلى استعدادات تستغرق فترة من الوقت لن نتمكن من اللحاق بشهر رمضان القادم”.

وأكد مدحت العدل أنه مستمر في كتابة حلقات المسلسل حتى نهايته، ولكن ما سيتوقف فقط هو استئناف الإعداد للمسلسل، على أن يبدأ عقب شهر رمضان القادم مباشرة، ليكون العمل جاهز لرمضان 2015.

ويشارك في بطولة العمل بجانب عمرو دياب كل من بشرى وإدوارد وأحمد فهمي ومحمد لطفي وأمينة خليل وحسين الإمام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح