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استقالة رئيس برلمان أوكرانيا بحجة المرض

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استقالة رئيس برلمان أوكرانيا بحجة المرض استقالة رئيس برلمان أوكرانيا بحجة المرض

رئيس البرلمان الأوكراني فلاديمير ريباك

استقال رئيس البرلمان الأوكراني، فولوديمير ريباك، رئيس البرلمان المنتمي لحزب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش السبت بداعى المرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت فيه القوى المتشددة في ميدان «ساحة الاستقلال» بالعاصمة الأوكرانية كييف، تواصل احتجاجاتها، على الرغم من توصل الرئيس فيكتور يانكوفيتش، الجمعة، لاتفاق مع المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهر نوفمبر الماضي.

وناشد ديمتري ياروش، زعيم قطاع اليمين الأوكراني، الذي يوحد القوى المتشددة الموجودة بين المتظاهرين، كل المحتجين عدم وقف كفاحهم ونضالهم ضد السلطة حتى تتحقق كل مطالبهم.

وأكد أنهم لن يتركوا السلاح من أيديهم طالما لم يتم اعتقال كل القيادات الأمنية وغير الأمنية التي أعطت أوامر استخدام القوة ضد المحتجين، بما في ذلك وزير الداخلية، فيتالي زهارتشينكو، مطالبا باستقالة رئيس البلاد.

أ.ف.ب

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