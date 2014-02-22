الدماطى : لن نحضر جلسة التخابر والمتهمين سيرفضون المحامين المنتدبين

أكد محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، قبل بدء محاكمته فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أنهم لن يحضروا جلسة الغد من قضية التخابر وأنه فى حالة حضور المحامين المنتدبين من قبل المحكمة فإن المتهمين سوف يسجلون رفضهم لدفاع هؤلاء المحامين عنهم وتمسكهم بدفاعهم الأصلى .

كما نفى الدماطى صحة بعض ماتناقلته بعض المواقع الإخبارية عن انسحاب سليم العوا من جميع القضايا، مؤكدين استمرارهم فى الدفاع عن المعزول حتى آخر يوم.

> ومن جانب آخر وصل المتهمون إلى المحكمة وتم اعداد شاشة عرض، وذلك لعرض أحراز القضية وتم اختبار الصوت داخل القفص الزجاجى.