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الدماطى : لن نحضر جلسة التخابر والمتهمين سيرفضون المحامين المنتدبين

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الدماطى : لن نحضر جلسة التخابر والمتهمين سيرفضون المحامين المنتدبين الدماطى : لن نحضر جلسة التخابر والمتهمين سيرفضون المحامين المنتدبين

محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى

أكد محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، قبل بدء محاكمته فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أنهم لن يحضروا جلسة الغد من قضية التخابر وأنه فى حالة حضور المحامين المنتدبين من قبل المحكمة فإن المتهمين سوف يسجلون رفضهم لدفاع هؤلاء المحامين عنهم وتمسكهم بدفاعهم الأصلى .

كما نفى الدماطى صحة بعض ماتناقلته بعض المواقع عن انسحاب سليم العوا من جميع القضايا، مؤكدين استمرارهم فى الدفاع عن المعزول حتى آخر يوم.
> ومن جانب آخر وصل المتهمون إلى المحكمة وتم اعداد شاشة عرض، وذلك لعرض أحراز القضية وتم اختبار الصوت داخل القفص الزجاجى.

 

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