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تليجراف: الدعم العسكري الإيراني منع انهيار نظام “الأسد”

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تليجراف: الدعم العسكري الإيراني منع انهيار نظام “الأسد” تليجراف: الدعم العسكري الإيراني منع انهيار نظام “الأسد”

بشار الأسد

ذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن إيران تعزز دعمها العسكري والمالي للرئيس السوري بشار الاسد، وأنه لولا الدعم العسكري الإيراني لانهار الجيش الموالي للأسد.

وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن إيران تعزز بالفعل دعمها لسوريا وترسل أسلحة ومعدات ومقاتلين وخبراء للتدريب ومستشارين عسكريين لجمع المعلومات استخباراتية وتدريب القوات السورية، وأن الدعم المتزايد من الحليف الإيراني تزامن مع بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 بين والمعارضة، ما سمح للحكومة بحضور المفاوضات على ثقة بقدراتها العسكرية ودون أي شعور بوجود ضغط عليها يدفعها لتقديم تنازلات.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إيرانية وخبراء أمنيين قولهم إن عدة مئات من خبراء عسكريين، ومن بينهم قادة بارزون في وحدة القدس، وهي جناح قوات الصفوة للعمليات الأجنبية في الحرس الثوري الإيراني، تم نقلهم خلال الأشهر الأخيرة إلى الأراضي السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة الرئيسية لرجال وحدة القدس تتمحور في جمع المعلومات الاستخباراتية وقيادة التحركات اللوجستية فى القتال لدعم قوات النظام السوري بالتزامن مع اقتراب الحرب الأهلية من دخول عامها الرابع.

وكشفت الصحيفة النقاب عن تمركز ما بين ألفين وثلاثة آلاف ضابط إيراني في سوريا قبل بدء هذه الحرب الأهلية حيث يساعدون في تدريب القوات المحلية وإدارة طرق إمداد الأسلحة والأموال إلى الدولة المجاورة لبنان، إلا أن هذا العدد ارتفع إلى عشرة آلاف عقب اشتعال الثورة السورية.

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أونا

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