500 طفل من ذوي الاحتياجات يحضرون “سنووايت” بقاعة المؤتمرات بداية من مارس المقبل

يشارك نحو 500 طفل من ذوى الاحتياجات الخاص في حضور عرض المسرحية العالمية “سنووايت والأقزام السبعة” المقرر عرضها علي مسرح خوفو بقاعة المؤتمرات بدءً من أول مارس المقبل وتستمر حتى 6 مارس.

وقال محمد رضا أحد منظمي العرض – فى بيان تلقى محرر القسم الثقافى بوكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – إنه تمت دعوة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اهتمام الأطفال بشكل عام بعروض مسرحية “سنووايت والأقزام السبعة” إضافة إلي محاولة نشر الوعي المسرحي بين الأطفال وإنعاش خيالهم بمثل هذه الأعمال خاصة وأن عرض “سنووايت” عالمي ويهتم به الجميع.

وأوضح رضا أنه تمت إضافة عروض لطلاب المدارس والجامعات من القاهرة والإسكندرية لحضور المسرحية، مؤكداً أن العرض سيكون على أعلى مستوى داخل المسرح، خاصة وأن هذه المرة الأولي التي يتواجد فيها عرض “سنووايت” في مصر.

يذكر أن العرض سيبدأ فى الأول من مارس المقبل علي مسرح خوفو بقاعة المؤتمرات في إطار دعم ثقافة مسرح الطفل وتحت رعاية وزارة السياحة المصرية.

> أ ش أ