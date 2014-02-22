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مجهولون يشعلون النيران فى سيارة ضابط شرطة أسفل منزله بالاسكندرية

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مجهولون يشعلون النيران فى سيارة ضابط شرطة أسفل منزله بالاسكندرية مجهولون يشعلون النيران فى سيارة ضابط شرطة أسفل منزله بالاسكندرية

صورة أرشيفية

قام مجهولون باشعال النيران سيارة معاون مباحث قسم ثانى الزقازيق، اسفل منزله بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، ثم فؤجئ الأهالى بسماع دوى انفجار من السيارة واشتعال النيران فيها .

تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية أخطارا من الرائد محمد الحسينى ، رئيس مباحث منيا القمح مفاده تلقيه بلاغ من الملازم أول ” محمد النجار ” معاون مباحث قسم ثانى الزقازيق، يفيد باشتعال النيران فى سيارته اثناء تركها اسفل منزله بقرية سنهوت التابعة لدائرة المركز .

وأفاد مصدر أمنى، ان الجناه تركوا له رساله على مدخل منزله مدون فيها ” هذا الانذار الأول ” انفجار عربيتك ” والثانى سوف يكون قتلك ” ” كتيبة الأعدام “، وجارى تحرير محضر بالواقعة .

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