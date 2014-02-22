العوا والدماطي يحضران محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في “اقتحام السجون” رغم تنحيهم عن “التخابر”

وصلت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي والمتهمون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي لحضور ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق وآخرين في اتهامهم اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.

وقرر هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان الانسحاب أثناء نظر محاكمتهم في اتهامهم بقضية عرفت إعلاميا “بالتخابر لصاح جهات أجنبية”، بعدما رفضت المحكمة إزالة القفص الزجاجي مقر إيداع المتهمين.

ووصل جميع المتهمين المحبوسين بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم، في حين لم يصل حتى الآن الرئيس السابق محمد مرسى المتهم في ذات القضية.

وساد الهدوء محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث مقر المحاكمة حيث قامت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجى والداخلى للأكاديمية.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، السبت، ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد الإخوان و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام وقتل ضباط وأفراد الشرطة خلال ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداى النطرون.