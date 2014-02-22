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جامعة الإسكندرية: تأجيل الدراسة لن يؤثر علي سير العملية التعليمية

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جامعة الإسكندرية: تأجيل الدراسة لن يؤثر علي سير العملية التعليمية جامعة الإسكندرية: تأجيل الدراسة لن يؤثر علي سير العملية التعليمية

جامعة الاسكندرية

 

أكد عميد كلية الآداب الدكتور أشرف فراج، المتحدث الرسمي باسم جامعة الإسكندرية، أن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين آخرين لن يؤثر على العملية التعليمية لطلاب الجامعة بمختلف كلياتها وسيتم وضع ذلك في الاعتبار، خاصة أن قرار التأجيل جاء بهدف الصالح العام.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات المصرية لمدة أسبوعين ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 مارس المقبل .

و وأوضح عميد كلية الآداب، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم، قد قررت التعامل مع الطلاب وفق القرار من خلال تعويضهم عن تأخير الدراسة عن طريق مراعاتهم في امتحانات نهاية العام الدراسي ووضع جداول للامتحانات تناسبهم.

وأكد الدكتور أشرف فراج أن الأنفلونزا الموسمية هي السبب الرئيسي لتأخير الدراسة للمرة الثانية، وذلك خوفاً على صحة طلاب الجامعات، وليس للأمر أي أسباب سياسية أو خشية وقوع أعمال عنف من قبل أنصار جماعة الإخوان.

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