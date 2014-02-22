السيناتور الأمريكي “تيم كين” يغادر القاهرة بعد لقاء منصور والسيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، السيناتور تيم كين، رئيس اللجنة الفرعية لعلاقات الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق له بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام.

وقد التقى الرئيس عدلى منصور بالكين والوفد الأمريكى وبحثا الأوضاع فى مصر فى ضوء تنفيذ خارطة المستقبل، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية , كما التقى المشير عبد الفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى ونبيل فهمى وزير الخارجية بالسيناتور كين وبحثا العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة والأوضاع الإقليمي .

والتقى كين خلال الزيارة بمثلين لمجتمع رجال الأعمال والمنظمات الحقوقية غير الحكومية وممثلى عدد من الأحزب السياسية وقام أمس بزيارة للأقصر.