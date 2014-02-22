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مقتل مزارع في خصومة ثأرية بين عائلتي الفولي والديابات بالمنشأة بسوهاج‎

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مقتل مزارع في خصومة ثأرية بين عائلتي الفولي والديابات بالمنشأة بسوهاج‎ مقتل مزارع في خصومة ثأرية بين عائلتي الفولي والديابات بالمنشأة بسوهاج‎

صورة أرشيفية

لقى مزارع مصرعه بطلقات نارية في خصومة ثأرية بين عائلتي ” الفولي، الديابات ” بناحية أولاد علي بمركز المنشاه .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مديرأمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المنشاه، يفيد بمقتل أحد الأشخاص بطلقات نارية بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين مقتل محمود أحمد حسن الفولي 53 سنة مزارع ، يقيم بناحية أولاد علي دائرة المركز، ” وينتمي لعائلة الفولي ” إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم ، وتم نقل الجثة للمستشفي المركزي .

وبسؤال نجل المتوفي أحمد محمود أحمد 25 سنة عامل، إتهم كل  من:- أحمد م ،محمود ع، أحمد أ، يقيمون بذات الناحية، ” وينتمون لعائلة الديابات ” بإطلاق الأعيرة النارية تجاه والده لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين، والناجم عنها مقتل أحد أفراد عائلة المتهمين والمحرر بشأنها المحضر رقم 7334 جنح المركز بتاريخ 4/9/2013 .

كلفت إدارة البحث بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 761 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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