رئيس أركان الجيش الأمريكي: حريصون على توسيع التعاون مع بكين

أكد رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راي أوديرنو أن واشنطن حريصة على توسيع التعاون مع الصين وتعميقه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت، عن أوديرنو الذي يزور بكين حاليا قوله إنه أجرى مع نظيره الصيني مشاورات صريحة وصادقة ومهمة حول تعميق الحوار بين الجيشين، مشددا على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين، ومن ثم ادارة الخلافات بطريقة بناءة.

و أضاف القائد الأمريكي “انني مؤمن بأن هناك أمور كثيرة تجمعنا ليس فقط مع الحكومة الصينية بل مع الجيش الصيني ايضا، وانه لمن المهم بالنسبة لنا ان نبرز التواصل والحوار والتفاهم ونبني الثقة بين الجيشين”.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن الولايات المتحدة والصين تختلفان حول جملة من القضايا في منطقة شمال شرق آسيا، منها سعي الصين لفرض هيمنتها في بحري الصين الجنوبي والشرقي، والدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لتايوان التي تعتبرها الصين اقليما من اقاليمها.

أ ش أ