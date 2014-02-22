إنشاء رصيف جديد بتكلفة 120 مليون جنيه بميناء دمياط

أعلن اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه من المقرر أن تنتهى الهيئة من إنشاء رصيف جديد بطول 340 متراً خلال شهر مارس المقبل بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون جنيه بهدف استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة داخل الميناء.

ولفت إلى أن الهيئة تخطط كذلك لإنشاء مخزنين بمساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة مبدئية تصل لنحو 28 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2014/2015 بغرض زيادة المساحات التخزينية بالميناء وتقليص أزمة التكدس على الأرصفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى انه من المقرر تسلم قاطرتين بحمولة 60 طناً،خلال شهر مارس المقبل عبر شركة التمساح تم تمويلها بالكامل تمويلا ذاتيا .

وأكد اتجاه الهيئة للتعاقد مع شركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس خلال العام الحالى لتصنيع قاطرتين بحمولة 50 طناً بحوالى 60 مليون جنيه لرفع كفاءة

> أسطول الخدمات البحرية بالميناء .