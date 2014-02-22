أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إنشاء رصيف جديد بتكلفة 120 مليون جنيه بميناء دمياط

Google+ Print
إنشاء رصيف جديد بتكلفة 120 مليون جنيه بميناء دمياط إنشاء رصيف جديد بتكلفة 120 مليون جنيه بميناء دمياط

ميناء دمياط

أعلن اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه من المقرر أن تنتهى الهيئة من إنشاء رصيف جديد بطول 340 متراً خلال شهر مارس المقبل بتكلفة تبلغ نحو 120 مليون جنيه بهدف استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة داخل الميناء.

ولفت إلى أن الهيئة تخطط كذلك لإنشاء مخزنين بمساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة مبدئية تصل لنحو 28 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2014/2015 بغرض زيادة المساحات التخزينية بالميناء وتقليص أزمة التكدس على الأرصفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى انه من المقرر تسلم قاطرتين بحمولة 60 طناً،خلال شهر مارس المقبل عبر شركة التمساح تم تمويلها بالكامل تمويلا ذاتيا .

وأكد اتجاه الهيئة للتعاقد مع شركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس خلال العام الحالى لتصنيع قاطرتين بحمولة 50 طناً بحوالى 60 مليون جنيه لرفع كفاءة
> أسطول الخدمات البحرية بالميناء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا