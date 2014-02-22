مصرع طالب بطلق ناري فى حفل زفاف بالمنشأة بسوهاج‎

لقى طالب مصرعه بطلق ناري بالبطن حال تواجده، بأحدي الأفراح بناحية الحريزات الغربية بمركز المنشاه.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مديرأمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاه، يفيد بوصول الطفل وديع ثروت ثئوفيلس 10 سنوات طالب ويقيم بناحية الحريزات الغربية دائرة المركز إلي مستشفي سوهاج الجامعي جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالبطن .

بالانتقال والفحص وسؤال عم والدة المدعو ربيع وديع ضيف 61 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد المتوفي المذكور بأحدي الأفراح بذات الناحية أصابه طلق ناري، مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

كلفت إدارة البحث بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط الفاعل والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 759 إداري المركز لسنة 2014، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .