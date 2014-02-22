«ديلي ميلي»: ولي العهد السعودي يستأجر جزر«المالديف» ـ3 أيام بـ 30 مليون دولار

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في عددها الصادر السبت، إن آمال البعض ممن خططوا لقضاء عطلة أحلامهم في جزر المالديف خابت، بعدما قام أمير سعودي باستئجار جميع الجزر لمدة 3 أيام لحسابه الخاص.

وأفادت تقارير أن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود دفع رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مبلغ 30 مليون دولار لحجز ثلاث جزر في المالديف من 19 وحتى 25 فبراير الحالي.

وقالت التقارير إن الأمير سلمان من المفترض وصوله إلى الجزر برفقة مستشفى متنقل، ويخت فخم وأكثر من 100 حارس شخصي.

تأتي هذه الزيارة في استراحة جولته الأسيوية التي تستمر 15 يوما.