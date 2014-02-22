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الأمم المتحدة: لدينا أدلة على انتهاكات المتمردين في جنوب السودان

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أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الجمعة، أن لديها شهادات عن عمليات قتل مدنيين بينهم أطفال بإيدي المتمردين في «ملكال» في ولاية أعالي النيل النفطية شمال شرق البلاد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أن دورية لبعثتها في جنوب السودان زارت «ملكال»، الخميس، والتقت شهودا أوضحوا لها أن أفرادا من قوات المعارضة استهدفوا وقتلوا 10 مدنيين عزل في مستشفى «ملكال» في 19 فبراير بسبب اختلافات إثنية.

وفي السياق ذاته أشارت البعثة إلى أن العاملين لديها شهدوا، الخميس، إعدام طفلين خارج محيط قاعدة الأمم المتحدة في «ملكال» من قبل شبان مسلحون متحالفون مع قوات المعارضة.

وسلمت البعثة، الجمعة، تقريرا مبدئيا إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها طرفا النزاع في جنوب السودان منذ 15 ديسمبر وحتى نهاية يناير، ويتوقع أن ينشر التقرير النهائي في أبريل المقبل.

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