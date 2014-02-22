تواصل الحملات بالقاهرة والجيزة لضبط المخالفات المرورية

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على جميع الميادين، تحت إشراف اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة، فى عدة مناطق منها ميدان التحرير، وعبد المنعم رياض وشارع بورسعيد، ورمسيس، وميدان روكسى، والعتبة، ومدينة النصر، ويوسف عباس، لضبط مخالفات السيارات بدون لوحات معدنية، والدراجات النارية غير المُرَخَّصة، التى عادة ما تُستخدم فى أغلب جرائم السرقة، والقتل، والحوادث الإرهابية.

فيما تستمر الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة فى شن حملات مرورية على جميع ميادين ومحاور المحافظة، بداية من ميدان الجيزة، والدقى، والجلاء، وشوارع التحرير، وفيصل والهرم وميدانى لبنان والرماية، فى ظل انتشار عدد من رجال المرور، ورصدهم المخالفات أعلى محورى 26 يوليو، وعرابى، والطريق الدائرى، والمريوطية، والنهضة، والمهندسين، وسفنكس، لاستكمال حملات ضبط المخالفين لقواعد المرور.

من جانبها، تواصل إدارة مرور الجيزة إغلاق تقاطع شارع السودان مع شارع سوريا، أمام حركة السيارات القادمة من فيصل وشارع التحرير، فى طريقها إلى إمبابة، لحين الانتهاء من أعمال البناء التى تقوم بها إحدى الشركات التى تشرف على بناء كوبرى علوى فى منطقة أرض اللواء.

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