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تقليد رتب جديدة لضابطين من«حراسات أبوظبي»

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تقليد رتب جديدة لضابطين من«حراسات أبوظبي» تقليد رتب جديدة لضابطين من«حراسات أبوظبي»

قلّد العميد فارس خليفة الفارسي، مدير عام الحراسات والمهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في مكتبه، اثنين من الضباط رتبهما الجديدة، من المشمولين بالقرار الوزاري الصادر أخيراً .

وهنأ العميد الفارسي المشمولَيْن بالترقيات، متمنياً لهما التوفيق في عملهما؛ وثمن جهودهما في أداء الواجب، مؤكداً أن هذه الترقية تشكل حافزاً للمشمولين بها؛ وحثهما على مضاعفة الجهود والتفاني في الرقي بالعمل الشرطي.

من جانبهما أعرب الضابطان المشمولان بالترقيات عن مدى سرورهما بتقليدهما رتباً جديدة، مجددين العهد والولاء وحرصهما على بذل الغالي والنفيس في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرة الأمن والأمان والمحافظة على مكتسبات دولتنا الغالية.

وفي ختام الحفل تمنى الفارسي للمرفعَيْن مستقبلاً مهنيا مشرقاً في ظل رعاية ودعم القيادة الشرطية التي توفر كل أسباب النجاح والتميز، وشملت الترقيات كلاً من ملازم أول ناصر الدبيلة حميد المنصوري؛ من قسم المهام الخاصة إلى رتبة نقيب، والمساعد أول منصور عباس حسين البلوشي، من قسم أمن المنشآت الحكومية والدبلوماسية إلى رتبة ملازم.

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