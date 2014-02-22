ينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معرضا لمؤلفاته بجميع مستوياتها بجامعة المنصورة، لمدة 10 أيام تبدأ اﻷحد 23 فبراير وحتى 5 مارس، ويقدم خلالها المجلس كافة مطبوعاته فى الكتب، والمنتخبات والكتيبات الصغيرة، وتبدأ من سعر 2 جنيه، وبتخفيض عام على كل المعروضات تصل إلى 25%..

وتعد كتب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأكثر اعتدالا، لكونها هيئة أزهرية تابعة لوزارة الأوقاف، ويتولاها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أحمد عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا بجامعة الأزهر.