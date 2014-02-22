اليوم.. "الشباب" تستضيف المراحل النهائية من "إبداع 2" لطلاب الجامعات

يستضيف مسرح وزارة الشباب، السبت، فعاليات المراحل النهائية من مسابقة "إبداع 2" (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية لعام 2013-2014)، خلال الفترة من 22 فبراير حتى 2 مارس المقبل، وتنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارات الثقافة، والإعلام، والتعليم العالى، والجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا، للعام الثانى لشباب الجامعات المصرية، فى المجالات الفنية والثقافية المختلفة.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، فى تصريحات اليوم، إن مسابقة إبداع 2، ستكشف عن جيل جديد من المواهب الشابة من مختلف الجامعات المصرية، سيكون قادرا على المنافسة فى المجالات الفنية والثقافية كافة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب، أن تصفيات المراحل النهائية المقامة على مسرح "الشباب" فى القاهرة سيشارك فيها جامعات عين شمس، والتكنولوجيا للصحافة، والفيوم، وحلوان، وبورسعيد، والمستقبل، والقاهرة، والأهرام الكندية، و6 أكتوبر، والجامعة الأمريكية.

وأضافت أمل جمال، أن طلاب الجامعات المشاركة سيتبارون فى مجالات "سينما الموبايل"، "الموسيقى والغناء"، "الشعر"، "الفن المسرحى"، "الفنون الشعبية"، "التأليف المسرحى"، "ستاند أب كوميدى"، بالاضافة إلى مجالات "القصة القصيرة"، "الرواية"، و"المقال"، ويحكم فى تصفيات المراحل النهائية من إبداع 2 بالقاهرة، لفيف من المحكمين المتخصصين فى المجالات المقدمة، حيث تشمل لجنة تحكيم العروض المسرحية الفنان محمد سامح الصريطى، والمخرجين عصام السيد، ومحمد فهمى الخولى.

فيما تتضمن لجنة تحكيم مجال المقال محمد إبراهيم الضبع، ومحمد أحمد بريرى، وشريف سعد الجيار، بينما يأتى فى مقدمة لجنة تحكيم الرواية الكاتب يوسف القعيد، الروائى سيد الوكيل، والدكتور محمد بدوى.

وتشتمل لجنة تحكيم الموسيقى والغناء الفنانة نادية مصطفى، وأحمد عبد الشافى قائد أوركسترا عمارالشريعى، والملحن محمد سعيد قابيل، بينما يشارك بتحكيم مجال الشعر مجموعة من كبار الشعراء على رأسهم الشاعر زين العابدين فؤاد، والشاعر ماجد يوسف، والشاعر مسعود شومان، والشاعر يسرى سعيد، والشاعرة فاطمة قنديل.

ويشارك فى تحكيم الفنون التشكيلية، أعلام الفن التشكيلى فى مصر، وفى مقدمتهم الدكتور عبد الوهاب شهاب الدين، والدكتور محمد العلاوى، والفنان حمدى صادق أبو المعاطى، والدكتور سامى البلشى، وسمير عبد الغنى، فيما يترأس المخرج محمد عبد الفتاح حماد لجنة تحكيم مجال "ستاند أب كوميدى"، ويأتى المخرج سعد هنداوى فى مقدمة لجنة تحكيم مجال "سينما الموبايل".

يذكر أنه فى المرحلة نفسها، أقيمت تصفيات بين طلاب جامعات الصعيد والقناة، واحتضنتها المدينة الشبابية بالأقصر، فى الفترة من 6 فبراير الجارى وحتى 11 من الشهر نفسه، وفى المجالات ذاتها.