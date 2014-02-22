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ائتلاف التعليم المفتوح يستنكر تصريح نقيب المحامين بعدم قبولهم بالنقابة

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ائتلاف التعليم المفتوح يستنكر تصريح نقيب المحامين بعدم قبولهم بالنقابة ائتلاف التعليم المفتوح يستنكر تصريح نقيب المحامين بعدم قبولهم بالنقابة

استنكر شهاب صلاح الدين، الطالب بكلية الحقوق، ببرنامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، مؤسس ائتلاف طلاب التعليم المفتوح، تصريحات نقيب المحامين سامح عاشور، بعدم قبول تسجيل طلاب التعليم المفتوح فى النقابة، لأنهم يدرسون مقررات أقل من طلاب الانتظام والانتساب.

وقال صلاح الدين، إن طلاب التعليم المفتوح بكلية الحقوق منذ التحاقهم بالجامعة، وهم يدرسون نفس مناهج طلاب الانتساب والانتظام، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لا تقبل من طلاب التعليم المفتوح سوى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، مضيفا أن كون نقيب المحامين لا يعترف بالدبلوم ويعترف بالثانوية العامة بالنسبة للحقوق، فالنقيب لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل نقابة المحامين، لافتا إلى أن هناك مجلسا يمثلها، سبق أن وافق على قيد المفتوح جميعا يوم 17 يناير 2013، وصدرت أحكام من النقض والاستئناف بأحقية القيد، مؤكدا أنه حصل على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات لنقيب المحامين.

وأوضح كريم الدالى، أحد خريجى كلية الحقوق من برنامج التعليم المفتوح، أن شهادات التعليم المفتوح بكلية الحقوق بالجامعات معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى ووزارة الخارجية والقوات المسلحة، والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات كمؤهل عالٍ، ودون تفرقة بين ثانوى عام أو فنى.

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مصر 365