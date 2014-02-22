بالصور.. نزلاء دار مسنين يؤكدون لطلاب "TREE" سوء معاملة المسئولين

نظمت لجنة الحملات الخيرية بالنشاط الطلابى "TREE "، أحد الأنشطة بكلية تجارة إنجليزى جامعة القاهرة، زيارة لإحدى دور المسنين لمشاركة النزلاء والتخفيف عنهم.

وأكد محمد الوزيرى، المسئول عن لجنة الحملات الخيرية بالنشاط، أن الزيارة لم يكن بها عدد كبير حتى يستطيعون استصدار تصريح من مدير الدار، لمشاركة 20 من النزلاء الفرحة قبل عيد الأم والتخفيف عنهم قسوة الظروف التى يمرون بها، مطالبا كل الشباب بتنظيم الزيارات لدور المسنين لتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم.

وأجمع كثير من النزلاء للطلاب الزائرين، على سوء المعاملة والتفرقة على أساس الأموال المدفوعة، مشيرين إلى أن سعدوا كثيرا بالطلاب الزائرين، وطالبوهم بتكرار الزيارة.

ومن جانبه قال محمد سعد، المسئول الإعلامى للنشاط، أن TREE يهتم دائما بتطوير المجتمع المصرى ككل، وسيظل يبحث عن حلول لكل مشاكل المجتمع المصرى حتى تنتهى.