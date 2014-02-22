ولي العهد يتبرع بمليون دولار للأوقاف في اليابان ويؤكد:العلم والمعرفة أساس نهضة الأمم وعماد الاقتصادات الحديثة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في طوكيو امس شهادة الدكتوراه الفخرية في الحقوق التي منحتها لسموه جامعة واسيدا إحدى أعرق الجامعات اليابانية، تقديراً لاسهاماته البارزة في المملكة والعالم.

وأشاد سمو ولي العهد في كلمته بمكانة جامعة واسيدا قائلا: إنني سعيد بوجودي اليوم في هذه الجامعة المرموقة، وسط هذا الجمع المميز من أهل العلم والمعرفة. وفي معقل البحث الجاد ومركز الإلهام والتفكير الإبداعي. ويسرني الوقوف أمامكم في الجامعة القيادية بتاريخها العريق، حيث التميز الذي يضع المعايير العالمية للعمل الأكاديمي المتفوق. أود أن أنقل لكم تقديري لحسن ضيافتكم ولحفاوة شعب اليابان الصديق. واضاف سموه أن العلم والمعرفة هما الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم، وهما عماد الاقتصادات الحديثة. بلادنا تبعد عنكم آلاف الكيلومترات. صحيح أننا اقتربنا من بعضنا البعض بفضل التقنية المدهشة، التي كان لكم يد في ازدهارها بالطبع، إلا أنني أدعوكم للاقتراب منا أكثر. الاقتراب من ثقافتنا الإسلامية والعربية، فلدينا الكثير مما نود إطلاعكم عليه، لتكتشفوا الكثير من المبادئ والتعاليم والقيم التي نشترك فيها معا. نحتاج لمن هم في علمكم، وإلى مثلكم لفهم ثقافتنا.

وكان سمو ولي العهد استقبل بمقر إقامته في طوكيو امس رئيس المركز الإسلامي في اليابان بالإنابة الدكتور موسى محمد عمر يرافقه رئيس جمعية مسلمي اليابان أمين طوكوماس وعدد من مسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية. وقدم سمو ولي العهد خلال الاستقبال تبرعاً مالياً للأوقاف الإسلامية في اليابان بمبلغ مليون دولار. كما قدم سموه لهم قطعة من كسوة الكعبة المشرفة.