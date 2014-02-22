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هيجل يرحب بوزير الدفاع الأوكراني بإبعاد الجيش عن الأزمة الراهنة

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هيجل يرحب بوزير الدفاع الأوكراني بإبعاد الجيش عن الأزمة الراهنة هيجل يرحب بوزير الدفاع الأوكراني بإبعاد الجيش عن الأزمة الراهنة

وزير الدفاع الامريكى تشاك هيجل

أجرى وزير الدفاع المريكي تشاك هيجل الليلة الماضية اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكراني بافلو ليبيديف، والذي أكد بدوره أن جيش بلاده مازال هو الحامي لشعب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” جون كيربي إن وزير الدفاع الأوكراني أكد خلال الاتصال الهاتفي أن وجود قوات الجيش داخل البلاد ينصب فقط على حماية المنشآت والمعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن قوات الجيش لن تستخدم السلاح ضد الشعب الأوكراني.

وقد رحب هيجل بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الأوكرانية وزعماء المعارضة للمضي قدمًا نحو تسوية الأزمة بدون وقوع مزيد من أعمال العنف.

وأشاد هيجل بقرار حكومة كييف بإبعاد الجيش عن الأزمة الراهنة وطالب بمواصلة ممارسة ضبط النفس.

وأعرب ليبيديف عن تقديره للدور الامريكي في تهدئة الوضع في أوكرانيا.

أ ش أ

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