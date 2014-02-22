الاتحاد والبرلمان الأوروبي: ملتزمون بدعم تونس في مكافحة الإرهاب

قال رئيس كتلة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، هانس سوبودا، الجمعة، إن كلاً من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ملتزمان بدعم تونس في مكافحتها للإرهاب.

وأضاف عقب لقائه، الجمعة، وزير الخارجية التونسي منجي حامدي، بالعاصمة التونسية، أن «الدعم لن يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل سيشمل جوانب أخرى على غرار تعزيز التدريب وتبادل المعلومات في المسائل ذات العلاقة بالإرهاب»، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن البرلمان والاتحاد الأوروبي «سيعملان على الإيفاء بتعهداتهما تجاه شركائهما من الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، رغم المشاكل الداخلية التي تعيشها أوروبا في الوقت الراهن».

ومن جانبه، أعرب الوزير التونسي عن أمله في أن يتم «احترام التعهدات تجاه تونس التي تم قطعها خلال اجتماع مجموعة الثمانية الأخير في ديسمبر الماضي، وعن تطلعه إلى الترفيع (زيادته ) في حجم المساعدات الأوروبية التي سيتم منحها لتونس إلى نفس مستوى المساعدات المخصصة للبلدان الأوروبية لاسيما في المجالين الأمني والاقتصادي بهدف مساندة جهود تونس الرامية إلى إنجاح رهانات المرحلة».