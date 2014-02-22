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وزارة التعليم المغربية: إدماج 611 ألف طفل غير متعلم في النظام التربوي

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قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي (التعليم) إنه تم إدماج 611 ألف طفل في النظام التربوي المغربي بعد أن كانوا خارج المدارس.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني (التعليم) المغربية، بمناسبة افتتاح أشغال ندوة نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الجمعة بالرباط العاصمة شارك فيها الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتكوين المهني عبدالعظيم الكروج.

وأوضح البلاغ أن «ما يناهز 38 ألف طفل يدمجون سنويا في التعليم النظامي (الحكومي) أو في التكوين المهني».

وبلغ عدد المهمات والدراسات المنجزة بتعاون مع الاتحاد الأوروبي 12 مهمة ودراسة، منها دراسة تحليلية لكلفة برامج التربية غير النظامية، ومهمة خاصة بدعم إعداد استراتيجية جديدة للتدخل ومخطط عمل التربية غير النظامية.

كما تم «وضع تصور مخطط للتواصل وإعداد دلائل موضوعاتية لأنشطة المواكبة التربوية، وحقيبة لفائدة منشطي ومنشطات التربية غير النظامية».

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