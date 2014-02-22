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القاسم يدشن الاحتفال باليوم العالمي للسرطان بمدينة الملك سعود الطبية

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القاسم يدشن الاحتفال باليوم العالمي للسرطان بمدينة الملك سعود الطبية القاسم يدشن الاحتفال باليوم العالمي للسرطان بمدينة الملك سعود الطبية

    دشن الدكتور فواز القاسم مدير مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية الاحتفال باليوم العالمي للأطفال والذي نظمه قسم الدم والأورام بالمستشفى.

وأكد القاسم ان قسم الدم والأورام تم إنشاؤه منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما ويستقبل مختلف حالات السرطان ويشكل سرطان الدم 30 % لدى الأطفال ونسبة الشفاء بلغت مابين 70 % إلى 80 % وتناول القاسم خلال محاضرته عددًا من المحاور من أهمها أسباب الإصابة بمرض السرطان وطرق الوقاية وكيفية تعامل الأهل مع طفل السرطان.

من جانبها أوضحت هيلة المطيري الأخصائية الاجتماعية والمشرفة على قسم الدم والأورام أن إقامة الفعالية تأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسرطان لما له من أهمية في توعية الأسر بكيفية التعامل مع المصابين بالمرض أيضا الالتقاء بالطاقم الطبي للإجابة عن الاستفسارات.

وشملت الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية التي أضافت الفرح والسرور للأطفال بالإضافة لوجود عدد من الشخصيات الكرتونية، وتم توزيع الوجبات الغذائية على الأطفال وفي نهاية الفعالية قام القاسم بتوزيع الهدايا للأطفال.

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