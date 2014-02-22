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مسؤول في منظمة اليونيسيف يشيد ب «يوم التضامن» مع أطفال سورية

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    أشاد رئيس فرع ألمانيا لمنظمة حماية الطفولة "اليونيسيف" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة كريستيان شنايدر بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بتنظيم يوم للتضامن مع الأطفال السوريين.

ودعا شنايدر في ندوة صحافية في العاصمة برلين أمس، أن تكون الحملة بمثابة حملة تضامن دولية مع الأطفال السوريين الأمر الذي سيسهم في جذب انتباه المجتمع الدولي لمعاناة الأطفال السوريين.

وأوضح شنايدر أن نحو 59 مليون طفل يعانون من مأساة الحروب التي تجري ببلادهم في أكثر من 50 دولة بالعالم إلى جانب كوارث طبيعية تتعرض لها بلادهم. وعد تقرير منظمة حماية الطفولة "اليونيسيف" التي أعلنت خلال اجتماعها أمس في جنيف الحاجة لصرف حوالي مليار و800 مليون يورو تذهب لريع التخفيف عن الأطفال اللاجئين وضحايا الحروب خلال العام الجاري ضرورة ملحة إذ يجب أيضًا تأمين مواد غذائية وطبية للأطفال وتأمين أغطية وبناء مدارس ومستشفيات ميدانية لتطبيب الأطفال والنساء وغيرهم وتأهيل الأطفال بالتعليم وخاصة أطفال سورية.

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